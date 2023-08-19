Опытный садовод назвал подходящие опылители для популярных сортов плодовых деревьев

Подходящие сорта-опылители для яблоневых деревьев. Для Антоновки подходят Пепин шафранный, Анис алый, Коричное полосатое, Папировка, Бельфлер-китайка.
Опылитель для Белого налива - Суйслепское, для Макинтоша - Антоновка, Уэлси.
Опыляющие сорта для Бойкена - Кальвиль снежный, Пепин лондонский, Ренет Симиренко.
Кандиль синап опыляется сортами Сары синап, Розмарин белый, Ренет орлеанский.
Кальвиль белый зимний опыляется Бананом зимним.
Для Ренета Симиренко нужны Айдаред, Пепин лондонский.
Опылители для груш. Бергамоту осеннему подбираем Бессемянку, Тонковетку. Бере Боску опыляется Вильямсом, Любимицей Клаппой, Сен-Жерменом.
Для Вильямса подойдут Любимица Клаппа, Деканка осенняя. Для Кюре - Деканка зимняя, Деканка осенняя, Бон Луиз.
Любимицу Клаппу опыляют Бере Бейк, Бон Луиз, Бере Боск.
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