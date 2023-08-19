Дачный эксперт назвал оптимальный возраст огородных растений для высаживания в грунт

Предлагаем шпаргалку для новичков и опытных садоводов, которая пригодится при выращивании плодово-овощных культур на дачном участке.

Томат нужно высаживать в грунт в возрасте 50-55 дней.

Баклажаны пересаживаем в грунт, когда им исполнится 50-65 дней.

Перцы переносим на постоянное место после 55-70 дней.

Огурцы высаживаем в сроке 25-30 дней.

Кабачки сажаем примерно на 30-й день после всходов семян.

Тыкве надо 20-25 дней, чтобы быть готовой к высадке грунт.

Арбузу понадобится до 15-25 дней.