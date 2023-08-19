Британская медсестра убила семь новорожденных и пыталась убить еще шестерых

33-летнюю медсестру Люси Летби арестовали после серии детских смертей в неонатальном отделении клиники графини Честерской с июня 2015 по июнь 2016 года, сообщает ОНТ.

Под судом она находилась с октября 2022 года - по обвинению в инъекциях больным либо недоношенным жертвам порций воздуха, отравлении их инсулином и перекармливании молоком.

Родственники жертв в совместном заявлении, которое было зачитано перед Королевским судом Манчестера признались, что "просто ошеломлены" случившимся.

Справедливость восторжествовала, — отметили они. Но это правосудие нас не избавит от крайней боли, гнева и пережитых страданий.

Летби грозит перспектива больше не выйти из тюрьмы. Ее дважды арестовывали, но потом отпускали. После третьего ареста в 2020-м медсестре предъявили официальное обвинение и заключили под стражу.

Во время обысков полиция обнаружила у нее дома больничные документы и записку, на которой Летби своей рукой написала: "Я ужасная, я это сделала".