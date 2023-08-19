Певица Адель хочет снести особняк Сильвестра Сталлоне

Популярная британская исполнительница Адель намерена полностью перестроить особняк Сильвестра Сталлоне, сообщает Daily Mail.

Виллу за 58 миллионов долларов, которой ранее владел известный актер Сильвестр Сталлоне, звезда приобрела в 2022 году. А сейчас она занялась реконструкцией, в рамках которой планирует все полностью перестроить, не затронув лишь зону бассейна.

Кроме того, Адель оставит на месте статую персонажа Сталлоне - Рокки, которая принесла славу тогда еще молодому актеру. Сталлоне не скрывает, что это было важным условием при совершении сделки. Статуя осталась в распоряжении покупательницы поместья.

Певица намерена завершить все работы к 2024-му году и въехать в особняк площадью 1,7 тысячи кв.м с женихом и одиннадцатилетним сыном.