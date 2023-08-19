Врач Царева рассказала о плюсах диеты Коко Шанель

Доктор натуропатии Ольга Царева рассказала Газете.ру, что сыр, шоколад, какао, из которых и состояла диета манекенщиц Коко Шанель, богаты различными микроэлементами и повышают работоспособность.

Врач при этом уточнила, что сама Шанель сохраняла красоту и молодость, благодаря любви к рыбе и икре.

Есть ощущение, что Шанель знала о сбалансированном питании и энергии, получаемую из пищи. Рыба и икра - это источники белка и незаменимых аминокислот. Скажем, организм легко усваивает икру, и она может зарядить энергией на день. При систематическом употреблении икры ускоряются метаболические процессы и расщепляется жир. А овсяная каша, которую по утрам ела Коко, для нее была источником углеводов. Из всего рациона дизайнера не хватает лишь зелени и клетчатки, — отметила Царева.

Не влезавшим в нужный размер девушкам Коко разрешала несколько раз в день есть по кусочку твердого сыра вместе с долькой горького шоколада. Иногда - выпить кружечку разведенного на воде какао. Но этот минимализм не должен пугать, считает Царева:

Сыр — это белок и жиры. А еще - аминокислота триптофан. Она влияет на настроение. Шоколад является источником магния, калия, железа, фосфора, цинка, меди. Эти микроэлементы очень важны для профилактики недугов сердца и сосудов. Шоколад поднимает настроение, снижает стресс, повышает работоспособность.

При этом она уточнила, что шоколад должен быть горьким, не содержать сахар.