Опытный цветовод рассказал, как заботиться о флоксах, чтобы они цвели дважды за сезон

Начинаем уход за растением с ранней весны, когда начинают проклевываться ростки. Сразу же делаем первую обработку бордоской жидкостью 0,1%.

В 7 л воды добавляем чайную ложку. Поливаем цветочные кусты.

Кормим золой в течение всего лета, потому что флоксы плохо переносят кислые почвы и очень нуждаются кальции.

Прореживаем кусты до этапа цветения, особенно, если растение слабо развивается.

Для обильного и пышного цветения флоксам хватит 5-6 стеблей, лишние и ослабленные надо выламывать под основание. Все криво растущие и пригнутые к земле ветки тоже убираем.

Подкармливаем перед цветением калием и фосфором. Ослабленные растения можно поддержать забродившим травяным раствором.

Осенью снова обрабатываем бордоской жидкостью, когда проведена полная обрезка. Раскладываем перегной в центре клумбы.