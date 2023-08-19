В США апелляционный суд возобновил иски к Майклу Джексону о сексуализированном насилии

Апелляционный суд Калифорнии вновь возобновил иски актера Джеймса Сейфчака и хореографа Уэйда Робсона. Они утверждают: певец Майкл Джексон подверг их сексуализированному насилию, когда те были детьми, сообщает Космополитен.

Ответчики по делу - принадлежавшие Джексону корпорации MJJ Productions Inc. и MJJ Ventures Inc. По мнению истцов, они должны были их защитить от домогательств певца.

Робсон и Сейфчак ранее уже подавали иски, но те были отклонены. В 2021-м году верховный суд Лос-Анджелеса решил, что принадлежавшие исключительно Джексону компании не могли контролировать действия музыканта и потому не должны нести за них ответственность.

Апелляционный же суд счел, что претензии истцов обоснованы.

В решении суда отмечено, что корпорация, которая “способствовала сексуализированному насилию над детьми" со стороны одного из сотрудников, "не освобождается от обязанности защищать их только потому, что принадлежит исключительно лицу, которое совершило насилие”.