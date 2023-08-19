Умер звезда «Бриллиантовой руки» актер Игорь Ясулович

В Московском ГИТИСе с прискорбием собщили о кончине великого советского и российского актера, педагога, кинорежиссера, народного артиста России Игоря Ясуловича, пишет МК.

С горечью сообщаем, что не стало нашего выдающегося мастера, - говорится в Телеграм-канале ГИТИСа.

В середине июля 2023 года ректор института Григорий Заславский сообщал об экстренной госпитализации 81-летнего Ясуловича. У звезды было подозрение на острое повреждение почек.

Сын артиста позже отмечал, что в состоянии отца есть положительная динамика. 14 августа пришло известие о выписке артиста.

Зритель хорошо знает Игоря Ясуловича по таким картинам, как "Бриллиантовая рука", "Легенда о Тиле", "31 июня", "12 стульев", "Гардемарины, вперед!", и "Тот самый Мюнхгаузен".