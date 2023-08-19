Дачник со стажем перечислил необходимый набор удобрений, необходимых для успешного роста томатов

Азот нужен для формирования густой зелени - листвы и стеблей.
Фосфор развивает корневую систему, способствует ускоренному цветению, вызреванию томатов, повышает иммунитет.
Калий помогает завязываться плодам, отвечает за яркую окраску, хороший вкус, красивую форму, продолжительность хранения.
Если азота мало, томаты желтеют, даем им мочевину или аммиачную селитру.
Не хватает фосфора - листья темнеют, закручиваются, прожилки делаются фиолетовыми.
Эту проблему решают подкормки суперфосфатом и монофосфатом калия.
Дефицит калия дает курчавость листьев. Исправить это можно зольной подкормкой, внесением сульфата калия, калимагнезии.
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