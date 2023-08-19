Как предотвратить образование ледяной корки на фарах: лайфхак для водителей

Грязь и загрязнения на фарах могут снизить яркость света, что повышает риск возникновения опасных ситуаций. Особенно актуально следить за состоянием фар зимой, когда на поверхности могут образоваться ледяные корки.

Однако существует простой способ избежать этой проблемы, и для этого водителю потребуется всего лишь средство, которое обычно находится в ванной комнате.

Для предотвращения образования ледяной корки на фарах можно использовать зубную пасту. Этот метод решает две проблемы сразу: он не только помогает очистить фары от загрязнений, но и создает невидимый защитный слой, предотвращающий образование льда.

Процедура очень проста. Сначала нанесите небольшое количество зубной пасты на сухую тряпочку и протрите поверхность фары. Затем аккуратно уберите остатки пасты с влажной тканью и протрите поверхность до суха.

Этот лайфхак поможет сохранить чистоту фар и предотвратить образование ледяных корок, обеспечивая яркий свет и безопасность на дороге.