Зачем опытные водители держат в салоне авто прищепку: интересный лайфхак

Но опытные водители часто включают в этот список неожиданный предмет - деревянную прищепку. Почему же они так поступают и какую роль она играет в автомобиле?

По сути, прищепка становится своеобразным "освежителем воздуха". Если возникла необходимость быстро избавиться от неприятных запахов, а под рукой нет обычных ароматизаторов, прищепка может стать неожиданным решением.

Просто капните на нее несколько капель эфирного масла, которое вам нравится, и закрепите ее на панели, откуда воздух направляется на лобовое стекло.

Важно, чтобы прищепка была изготовлена из дерева, так как этот материал способен впитать масло, распространяя аромат. Пластиковые прищепки в данном случае не подойдут.