Зачем опытные водители возят в машине лимон: полезный лайфхак

Среди стандартного инструмента и технических жидкостей иногда можно обнаружить даже лимон.

Зачем же опытные автомобилисты возят с собой этот фрукт?

Польза лимона в машине обусловлена не только его вкусом.

Бодрость в дороге: Лимон может оказаться спасительным средством в дальних поездках, когда усталость начинает накапливаться. Даже на комфортных автомобилях длительное время за рулем снижает внимание и может вызвать сонливость. Кусочек лимона может мгновенно помочь восстановить бодрость и концентрацию внимания.

Приятный аромат: Порезанный лимон в салоне может служить ароматизатором, устраняя неприятные запахи. Аромат лимона свеж и приятен, а такой природный ароматизатор гораздо более безопасен, чем химические аналоги.