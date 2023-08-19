Зачем опытные водители возят в машине лимон: полезный лайфхак

15:53 2023-08-19

В багажнике или бардачке автомобилей часто можно найти самые необычные предметы, так как автомобилисты постоянно придумывают новые идеи для облегчения жизни на дороге.

Среди стандартного инструмента и технических жидкостей иногда можно обнаружить даже лимон.

Зачем же опытные автомобилисты возят с собой этот фрукт?

Польза лимона в машине обусловлена не только его вкусом.

  1. Бодрость в дороге: Лимон может оказаться спасительным средством в дальних поездках, когда усталость начинает накапливаться. Даже на комфортных автомобилях длительное время за рулем снижает внимание и может вызвать сонливость. Кусочек лимона может мгновенно помочь восстановить бодрость и концентрацию внимания.

  2. Приятный аромат: Порезанный лимон в салоне может служить ароматизатором, устраняя неприятные запахи. Аромат лимона свеж и приятен, а такой природный ароматизатор гораздо более безопасен, чем химические аналоги.

  3. Универсальность: Лимонный сок может оказаться полезным для очистки обивки салона, удаляя пятна и загрязнения. Это может быть особенно удобно, если нет под рукой специальных чистящих средств.

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