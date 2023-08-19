Зачем опытные водители возят в машине лимон: полезный лайфхак

Среди стандартного инструмента и технических жидкостей иногда можно обнаружить даже лимон.
Зачем же опытные автомобилисты возят с собой этот фрукт?
Польза лимона в машине обусловлена не только его вкусом.
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Бодрость в дороге: Лимон может оказаться спасительным средством в дальних поездках, когда усталость начинает накапливаться. Даже на комфортных автомобилях длительное время за рулем снижает внимание и может вызвать сонливость. Кусочек лимона может мгновенно помочь восстановить бодрость и концентрацию внимания.
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Приятный аромат: Порезанный лимон в салоне может служить ароматизатором, устраняя неприятные запахи. Аромат лимона свеж и приятен, а такой природный ароматизатор гораздо более безопасен, чем химические аналоги.
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Универсальность: Лимонный сок может оказаться полезным для очистки обивки салона, удаляя пятна и загрязнения. Это может быть особенно удобно, если нет под рукой специальных чистящих средств.
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