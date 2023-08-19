Почему скрипят дворники автомобиля: 4 возможные причины

Но этот неприятный звук не следует игнорировать, так как проблема может быть не ограничена лишь скрипом. Возможно, имеется какая-то неисправность, вызывающая этот звук.

Одной из распространенных причин скрипа может быть грязь на стекле. В этом случае достаточно просто вымыть лобовое стекло.

Также скрип может быть связан с наличием царапин на стекле. Эти повреждения заставляют стеклоочистители "застревать" на поврежденных участках, вызывая неприятный звук. Решение проблемы может потребовать полировки стекла или его замены.

Неправильно установленные стеклоочистители также могут быть причиной скрипа. Важно проверить, правильно ли они закреплены и установлены под нужным углом.

Изношенные стеклоочистители также могут быть источником неприятного звука. Если они давно установлены и уже не справляются со своими функциями, замена стеклоочистителей может стать единственным выходом из ситуации.