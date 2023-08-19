Почему опытные водители моргают фарами перед запуском двигателя: интересный лайфхак

Эта практика особенно актуальна в холодное время года, когда температура воздуха опускается до низких отметок.

Вопрос, возможно, появится у молодых водителей: зачем вообще моргать фарами в мороз? Опытные автомобилисты подскажут, что это делается для решения распространенной «зимней» проблемы, связанной с аккумулятором автомобиля.

Зимой емкость аккумулятора существенно снижается, а его заряд истощается гораздо быстрее. Кроме того, низкие температуры мешают нормальному функционированию химических процессов внутри аккумулятора.

Предварительное «моргание» фарами перед запуском двигателя способствует улучшению работы аккумулятора и его долговечности. Этот хитрый метод пришел из прошлого, но до сих пор остается эффективным, даже учитывая современные технологические достижения автомобилей.