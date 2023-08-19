Топ 7 простых приемов, которые обязаны знать все водители

В этой связи стоит ознакомиться с несколькими простыми методами, которые не только обеспечат безопасность, но и улучшат показатели вашего транспортного средства.

Определение состояния шин Для того чтобы определить, нужно ли менять шины, используйте монетку для проверки глубины протектора. Если монетка полностью видна в канавке протектора, время менять шины. Это поможет избежать аварий.

Легкое удаление льда со стекол Чтобы легко очистить замороженные стекла, смешайте воду с уксусом и нанесите на поверхность. Это быстро справится с льдом.

Определение местоположения бензобака Не помните, где бензобак? Ориентируйтесь на индикатор уровня топлива на панели управления.

Использование зубной пасты для очистки фар Применение обычной зубной пасты и тряпки поможет легко и недорого очистить фары от грязи.

Как еще можно использовать резиновый коврик Толстые резиновые коврики могут помочь вашему авто выйти из трудных ситуаций, если они помещены под колеса.

Лак для ногтей как временный ремонт трещин на стекле Используйте обычный лак для ногтей, чтобы временно задержать распространение сколов и трещин на стекле.