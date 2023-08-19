Топ 7 простых приемов, которые обязаны знать все водители

В этой связи стоит ознакомиться с несколькими простыми методами, которые не только обеспечат безопасность, но и улучшат показатели вашего транспортного средства.
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Определение состояния шин Для того чтобы определить, нужно ли менять шины, используйте монетку для проверки глубины протектора. Если монетка полностью видна в канавке протектора, время менять шины. Это поможет избежать аварий.
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Легкое удаление льда со стекол Чтобы легко очистить замороженные стекла, смешайте воду с уксусом и нанесите на поверхность. Это быстро справится с льдом.
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Определение местоположения бензобака Не помните, где бензобак? Ориентируйтесь на индикатор уровня топлива на панели управления.
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Использование зубной пасты для очистки фар Применение обычной зубной пасты и тряпки поможет легко и недорого очистить фары от грязи.
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Как еще можно использовать резиновый коврик Толстые резиновые коврики могут помочь вашему авто выйти из трудных ситуаций, если они помещены под колеса.
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Лак для ногтей как временный ремонт трещин на стекле Используйте обычный лак для ногтей, чтобы временно задержать распространение сколов и трещин на стекле.
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Очистка вентиляции щеткой для поролона Чтобы очистить вентиляцию авто от пыли и мусора, используйте щетку для поролона.
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