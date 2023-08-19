Зубная паста станет незаменимым помощником на дачном участке

Зубная паста может помочь при очень закисленных почвах, которые не всегда пригодны для выращивания культур. Тюбик нужно развести в воде, и пролить грунт весной.

Хорош раствор зубной пасты в ведре воды и для борьбы с грибком растений на начальных стадиях заболевания. Как только заметили проблему, опрыскайте свои посадки этим отличным средством.

Пасту можно использовать на даче и вместо мыла. Она быстрее и качественнее отмоет руки, если вы испачкались, работая на участке.