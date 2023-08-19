Как продлить срок службы автомобиля: 3 главных правила

Для этого важно соблюдать правила дорожного движения и следовать рекомендациям, связанным с управлением авто и обслуживанием.
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Управление с осторожностью Плавное и осторожное управление автомобилем играет ключевую роль в сохранении его долговечности. Избегайте резких маневров, поворотов на высокой скорости и резкого торможения. Плавное движение поможет сохранить важные детали в хорошем состоянии на протяжении долгого времени.
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Регулярная замена деталей и жидкостей Необходимо следить за состоянием и своевременно заменять расходные материалы, такие как фильтры, тормозные колодки и диски. Также важно регулярно менять моторное масло и тормозную жидкость. Пренебрежение этими моментами может привести к серьезным проблемам, которые могут потребовать дорогостоящего ремонта.
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Прогрев двигателя Практика прогрева двигателя перед началом движения остается актуальной, даже в теплое время года. Этот процесс помогает поддерживать работу двигателя в оптимальных условиях. Кроме того, стоит избегать интенсивного разгона в начале поездки, чтобы дать двигателю возможность прогреться.
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