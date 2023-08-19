Эксперт Мясоедова объяснила, чем киноа полезен или вреден организму

Киноа - хлебная зерновая культура, которая относится к псевдозерновым.

Зёрна киноа напоминают гречку, однако отличаются окраской. По цвету киноа бывает трёх видов: красная, бежевая, чёрная. Её лучше не хранить в купленном пакете. Лучше высыпать в стеклянную либо керамическую банку с притёртой крышкой, - пояснила диетолог Юлия Мясоедова.

Суточная норма готового блюда из киноа - 100-200 грамм. В вареном виде она похожа на неошелушённый рис. Киноа богато белками, жирами, углеводами, клетчаткой, железом, кальцием, магнием. Гликемический индекс крупы составляет 40–50 ГИ, что считается низким.

Учитывая все характеристики, киноа можно назвать диетической крупой. В ней очень мало калорий, но при этом много витаминов и полезных нутриентов.

Киноа хорошо подходит для питания спортсменов из-за большого содержания белка. Она также полезна беременным. Зёрна киноа не содержат глютена, что очень важно для тех, у кого диагностировали его непереносимость.

Постоянное употребление киноа способно снизить уровень сахара, предупреждает появление сердечно-сосудистых заболеваний и защищает от анемии.

Как и любой другой растительный продукт, киноа может спровоцировать аллергию. В состав крупы входят оксалаты и сапонины - эти вещества способны раздражить желудочно-кишечный тракт, вызвать дисфункцию почек и усугубить подагру. Нужно минимизировать её и в меню для детей до двух-трёх лет.