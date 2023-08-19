Как сэкономить топливо: вот какой скоростной порог стараются не превышать опытные водители

Опытные автомобилисты поделились лайфхаком, который помогает экономить топливо без необходимости прибегать к рискованным методам.

Заметив взаимосвязь между скоростью и расходом топлива, опытные водители рекомендуют соблюдать определенные скоростные ограничения. Они считают, что поддерживать скорость ниже 100 км/ч или даже лучше - ниже 90 км/ч, значительно снижает расход топлива.

Это правило довольно просто и может быть легко соблюдено в городских условиях, где соблюдение Правил Дорожного Движения (ПДД) автоматически регулирует скорость. Также поддержание низкой скорости за городом не представляет трудностей.

Одна из ключевых причин, почему опытные водители советуют не превышать 100 км/ч, заключается в изменении аэродинамического сопротивления воздуха. При более высокой скорости происходит рост сопротивления воздуха, что приводит к быстрому расходованию топлива.