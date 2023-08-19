В кафе Италии за вторую ложку с туристов потребовали дополнительные деньги

Пара туристов была потрясена, когда в кафе в Италии с них взяли деньги за дополнительную десертную ложку.

Индицидент произошел в пиццерии возле городка Альба на севере страны, сообщает Вокруг Света.

Гости заказали на двоих одну порцию крема каталана и попросили вторую ложку. В чеке они увидели дополнительные 1,5 евро. Как следовало из чека, их взяли за due cucchiaini, что с итальянского переводится, как две чайные ложки.

Другой подобный случай произошел в одном из баров на берегу озера Комо. Здесь с туристов взяли 2 дополнительных евро потому, что они сэндвич разделили на две части.

Гости написали гневный отзыв, а хозяйка бара в ответ заявила, что разделение сэндвича со стороны заведения повлекла дополнительные усилия. Нужно две салфетки вместо одной, затем придется мыть вторую тарелку. Кроме того - для второй части блюда, как и для первой, потребовалась горсть чипсов.