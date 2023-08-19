3 серьезные ошибки на АЗС: действия, от которых водителям стоит отказаться

Несмотря на рутину, не стоит забывать о правильных действиях на АЗС. В этой статье рассматриваются три распространенные ошибки, которые стоит избегать при заправке.

Не закрывать двери: Нередко водители оставляют открытыми окна и двери своего автомобиля, подходя к кассе для оплаты. Однако такой небрежности стоит избегать. Оставив машину с открытыми дверями, вы рискуете стать жертвой угона или кражи ценных вещей из салона. Важно закрывать двери на замок или с помощью брелока.

Не проверять положение заправочного пистолета: После заправки топливного бака важно удостовериться, что заправочный пистолет вернулся на своё место. В спешке можно случайно оставить его в баке, что может привести к повреждению или даже отрыву пистолета при движении. Такие недоразумения могут привести к дополнительным расходам.