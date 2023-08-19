3 серьезные ошибки на АЗС: действия, от которых водителям стоит отказаться

Несмотря на рутину, не стоит забывать о правильных действиях на АЗС. В этой статье рассматриваются три распространенные ошибки, которые стоит избегать при заправке.
-
Не закрывать двери: Нередко водители оставляют открытыми окна и двери своего автомобиля, подходя к кассе для оплаты. Однако такой небрежности стоит избегать. Оставив машину с открытыми дверями, вы рискуете стать жертвой угона или кражи ценных вещей из салона. Важно закрывать двери на замок или с помощью брелока.
-
Не проверять положение заправочного пистолета: После заправки топливного бака важно удостовериться, что заправочный пистолет вернулся на своё место. В спешке можно случайно оставить его в баке, что может привести к повреждению или даже отрыву пистолета при движении. Такие недоразумения могут привести к дополнительным расходам.
-
Неосторожное вождение на АЗС: Заправочные станции часто ограничены пространством, и водители должны быть особенно осторожными при маневрировании. Недостаточная внимательность может привести к столкновениям с другими автомобилями. Подходите к заправке аккуратно и внимательно, чтобы избежать неприятных ситуаций.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__