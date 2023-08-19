3 серьезные ошибки на АЗС: действия, от которых водителям стоит отказаться

17:33 2023-08-19

Посещение автомобильной заправочной станции - обычное дело для многих водителей.

Несмотря на рутину, не стоит забывать о правильных действиях на АЗС. В этой статье рассматриваются три распространенные ошибки, которые стоит избегать при заправке.

  1. Не закрывать двери: Нередко водители оставляют открытыми окна и двери своего автомобиля, подходя к кассе для оплаты. Однако такой небрежности стоит избегать. Оставив машину с открытыми дверями, вы рискуете стать жертвой угона или кражи ценных вещей из салона. Важно закрывать двери на замок или с помощью брелока.

  2. Не проверять положение заправочного пистолета: После заправки топливного бака важно удостовериться, что заправочный пистолет вернулся на своё место. В спешке можно случайно оставить его в баке, что может привести к повреждению или даже отрыву пистолета при движении. Такие недоразумения могут привести к дополнительным расходам.

  3. Неосторожное вождение на АЗС: Заправочные станции часто ограничены пространством, и водители должны быть особенно осторожными при маневрировании. Недостаточная внимательность может привести к столкновениям с другими автомобилями. Подходите к заправке аккуратно и внимательно, чтобы избежать неприятных ситуаций.

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