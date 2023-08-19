Как быстро проверить авто на наличие ржавчины и следов ДТП: интересный способ

Визуально обнаружить следы аварий или ржавчины не всегда просто, так как продавцы могут маскировать повреждения. Однако существует простой способ проверить состояние лакокрасочного покрытия автомобиля с помощью магнита.

Как использовать магнит: Для этой проверки не требуется сложного оборудования. Возьмите маленький магнитный сувенир, который обычно прикреплен к холодильнику. Пользуйтесь им для оценки поверхности автомобиля. Если на кузове нет шпаклевки, магнит легко прикрепится к металлической поверхности.

Если на автомобиле есть замаскированная вмятина или ржавчина, магнит не будет удерживаться. Этот метод позволит обнаружить даже тонкий слой шпаклевки. Если продавец заметно маскировал поверхность авто, это может свидетельствовать о скрытых проблемах, и лучше воздержаться от покупки.