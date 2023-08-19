Что делать, если фары плохо светят: полезный лайфхак

В таких случаях нет необходимости обращаться к специалистам – можно решить проблему самостоятельно с помощью простой полировки.

Процесс полировки фар: Для этого потребуется всего лишь зубная паста и чистая тряпка. Сначала выдавите немного зубной пасты на тряпку и аккуратно протрите поверхность фары.

Этот процесс поможет убрать налет с стекла и вернуть фарам их яркость. Особый ворсистый материал тряпки предотвращает появление разводов на стекле.

В результате такой простой процедуры фары станут источником яркого света, и водители снова смогут справляться с недостаточной видимостью на дороге.