Что делать, если фары плохо светят: полезный лайфхак

В таких случаях нет необходимости обращаться к специалистам – можно решить проблему самостоятельно с помощью простой полировки.
Процесс полировки фар: Для этого потребуется всего лишь зубная паста и чистая тряпка. Сначала выдавите немного зубной пасты на тряпку и аккуратно протрите поверхность фары.
Этот процесс поможет убрать налет с стекла и вернуть фарам их яркость. Особый ворсистый материал тряпки предотвращает появление разводов на стекле.
В результате такой простой процедуры фары станут источником яркого света, и водители снова смогут справляться с недостаточной видимостью на дороге.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__