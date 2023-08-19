Что сделать сразу после мойки машины, чтобы поверхность кузова заблестела

Однако после процедуры мойки кузову требуется особый уход для придания ему блеска. Один простой и неожиданный способ может сделать вашу машину настоящей звездой дорог.

Этот метод включает в себя использование кондиционера для волос. После тщательной мойки нанесите небольшое количество кондиционера на поверхность кузова. Через несколько минут смойте его. Результат будет впечатляющим: ваш автомобиль начнет сверкать и заблестит новым блеском.

Кроме того, применение кондиционера создаст невидимую защитную пленку на поверхности, что помешает задерживанию капель дождя и уменьшит приверженность грязи.

Такой уход позволит увеличить интервалы между посещениями автомойки, сохраняя великолепный вид вашего автомобиля.