Как приготовить полезную мульчу из крапивы для огуречных грядок на даче

Собираем охапку крапивы, понадобятся стебли и листья растения.
Мелко нарезаем все компоненты, мульчируем зеленью огуречные посадки.
Такое укрытие будет постепенно разлагаться под влиянием воды, солнечных лучей, ветра, почвенных микроорганизмов.
Крапивные остатки будут делиться с огурцами ценными питательными элементами.
Крапивная мульча также защищает почву и корневую систему растений от пересыхания.
Травяной слой не дает заводиться слизням, отталкивает других вредителей.
Крапива способствует улучшению состава и структуры грунта.
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