Как приготовить полезную мульчу из крапивы для огуречных грядок на даче

18:42 2023-08-19

Рассказываем, чем полезна мульча из крапивы для огурцов, выращиваемых на дачном участке.

Собираем охапку крапивы, понадобятся стебли и листья растения.

Мелко нарезаем все компоненты, мульчируем зеленью огуречные посадки.

Такое укрытие будет постепенно разлагаться под влиянием воды, солнечных лучей, ветра, почвенных микроорганизмов.

Крапивные остатки будут делиться с огурцами ценными питательными элементами.

Крапивная мульча также защищает почву и корневую систему растений от пересыхания.

Травяной слой не дает заводиться слизням, отталкивает других вредителей.

Крапива способствует улучшению состава и структуры грунта.

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