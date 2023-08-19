Зачем натирать лобовое стекло машины сырым картофелем: интересный лайфхак

Они натирают поверхность лобового стекла свежим срезом сырой картофелины. Не смотря на свою необычность, этот метод приносит отличные результаты. За счет сока сырой картофелины, наружная сторона лобового стекла перестает запотевать.

Такой трюк особенно полезен в условиях высокой влажности и низкой температуры окружающего воздуха. Особенно, если вы сталкиваетесь с непогодой.

Процесс прост: необходимо взять свежую картофелину, хорошо ее промыть и разрезать пополам. Срезом картофелины следует провести по наружной поверхности стекла и дать ей просохнуть около 15 минут. Таким образом на поверхности стекла образуется невидимое покрытие, которое предотвращает образование конденсата.

Кроме того, чтобы избежать запотевания внутренней стороны стекла, можно воспользоваться еще одним средством. Для этого нанесите небольшое количество пены для бритья на стекло, затем аккуратно удалите остатки с помощью мягкой ткани.