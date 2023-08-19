5 водительских хитростей для города: о них не расскажут в автошколах

От боковых стекол, которые помогут при парковке, до определения быстрого ряда в пробке – вам предстоит узнать о пяти тонкостях, которые пригодятся в городской езде.

Привыкание к габаритам: Для того чтобы лучше ориентироваться в габаритах своего автомобиля, вы можете использовать тренировочный метод с помощью смятой пластиковой бутылки. Расположите ее на земле так, чтобы она была видна из салона автомобиля. Затем попробуйте аккуратно наехать колесами на бутылку, используя звук хруста пластика как индикатор правильного маневра. Это упражнение поможет вам лучше понимать габариты машины и повысит безопасность маневрования.

Ориентируйтесь по зеркалу при парковке: Чтобы успешно припарковаться рядом с бордюром, используйте заднее зеркало для определения минимального расстояния до препятствия. Когда нижний край бордюра исчезнет из-под зеркала, это будет означать, что вы находитесь на минимальном расстоянии от него. Это поможет избежать повреждений бампера при парковке.

Преодоление пробок: Если вы застряли в пробке, обратите внимание на поведение автобусов и грузовиков впереди. Они часто поддерживают связь друг с другом через радиосвязь и сообщают друг о друге об освобождающихся полосах движения. Следите за их маневрами – это может помочь выбрать более быстрый ряд и сэкономить время.

Управление ручным тормозом зимой: Чтобы избежать замерзания ручного тормоза в холодную погоду, ставьте его на время стоянки, а затем снимайте перед началом движения. Это поможет поддержать работоспособность тормоза и избежать его залипания.