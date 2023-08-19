Огородник со стажем рассказал, чем можно кормить виноград в конце лета

Мочевину даем для роста и вызревания ягод. Готовим такое средство: на 10 л воды добавляем 30 г мочевины.

Можно применить навозную жидкость. На ведро коровяка вносим 10 л воды, настаиваем неделю. Можно заменить навоз куриным пометом. Хорошая органика дает растению азот, фосфор, калий.

Золу можно просто рассыпать по земле, слегка заглубив. На метр квадратный нужно взять 100 г.

Даем суперфосфат, чтобы снабдить виноград фосфором, укрепить корни. На 10 л воды берем 50 г препарата.

Вносим калий в виде сульфата калия, хлорида калия. Эти подкормки укрепляют иммунитет.

Комплексные подкормки делаем раз в 2 недели. Вносим в жидком виде, поливаем под корень. Растения будут активно расти, ягоды быстрее созреют.