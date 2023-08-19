Для чего водителям всегда нужно держать в машине жевательную резинку: 3 ситуации

Интересно, что даже те, кто не является поклонниками этого продукта, хранят его в автомобиле, и это не только для освежения дыхания.

Жвачка может пригодиться в неожиданных ситуациях, когда оказывается нужной помощью автомобилисту.

Перед дальней поездкой Оказывается, что жевание резинки активизирует работу мозга. Особенно зоны, ответственные за концентрацию и внимание, начинают функционировать эффективнее.

Таким образом, если предстоит долгая дорога, пожевывание жвачки поможет водителю оставаться бодрым и сосредоточенным, минимизируя риск рассеянности.

Во время монотонной поездки В тех случаях, когда дорога тянется вдолг протяжных шоссе и пейзаж меняется редко, допустимо включить жвачку в роль спутника. Она поможет поддерживать бодрствование, убирая дремоту на подходе.

Конечно же, если сонливость все равно овладевает, лучше сделать остановку для отдыха.

Пригодится при уборке салона Оказывается, у жевательной резинки есть удивительное свойство - она может быть липкой. Это позволяет ей стать неожиданным помощником при уборке салона. Пожевав ее, вы сможете использовать ее для сбора пыли, крошек и даже шерсти пушистых питомцев.