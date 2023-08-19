Опытный садовод рассказал о лучших сроках для посадки кустов сирени на даче

Самое хорошее время для высаживания сирени в умеренных широтах - конец июля-начало сентября.

Сначала готовим место к посадке, добавляем органику: перепревший компост или навоз. На метр квадратный берем 10 кг удобрения.

Также вносим 60 г фосфорных удобрений, 20 г калийных. Известь вносим до 800 г.

Выращивать кустарник лучше на тяжелых, сырых, закисленных почвах.

Можно сажать сирень там, где земля затопляется с приходом осени или весны. На таких участках сначала проводим известкование.