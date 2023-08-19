Чем можно поливать растения, чтобы уберечь их от нападок огородных слизней

Посмотрите, как можно убрать слизней подальше от огородных культур. Приводим рецепты для поливов.

В 5 л воды всыпаем пол кило сухих листьев дельфиниума. Настой готовится двое суток.

На такой же объем воды берем пол кило горчицы сухой. Настаиваем час.

На 5 л воды надо взять 500 г горького перца - он может быть свежим или сухим. Настой делаем два дня, потом кипятим и настаиваем еще два дня.

Кофейный раствор: в 500 мл воды растворяем 2 столовые ложки кофе.

В пяти литрах воды растворяем 2 столовые ложки нашатыря.

Делаем соленую воду, крепкий настой соли, поливаем или опрыскиваем растения и компостную кучу.