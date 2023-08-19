Опытный огородник рассказал о преимуществах необычного сорта томатов Гаргамель

Томат этого сорта очень хорошо завязывает плоды, дает много цветков, которые все превращаются в завязи.

Плоды по форме напоминают сливу, кожица плотная, вес помидорок около 150 г. Спелые выглядят очень красиво, окрашены в необычные оттенки с фиолетовыми вкраплениями.

Вкус незабываемый со сладкими фруктовыми нотками.

Гаргамель отличается высокой урожайностью, его плоды очень привлекательны и вкусны, им не свойственно растрескивание. Такие помидоры могут долго храниться в хорошем состоянии.

Сорт относится к среднеспелым высокорослым видам. Формировать растение можно в 2 или 3 ствола.