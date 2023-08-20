Дачный эксперт раскрыл основные хитрости при высаживании томатов, чтобы получить хороший урожай

Для ускоренного появления и созревания плодов томаты надо опрыскивать борной кислотой во время цветения. На 10 л воды добавляем 5 г порошка.

За пару дней до высаживания молодой рассады на постоянное место, удаляем три нижних листка.

Добиться крупных крепких плодов можно, добавляя горсть древесной золы в посадочную лунку.

Высаженную рассаду поливаем йодным раствором. Она будет быстрее расти, саженцы будут крепче и здоровее, будут пышными и зелеными, а плоды потом вырастают сочные и крупные.