Дачный эксперт раскрыл основные хитрости при высаживании томатов, чтобы получить хороший урожай

Для ускоренного появления и созревания плодов томаты надо опрыскивать борной кислотой во время цветения. На 10 л воды добавляем 5 г порошка.
За пару дней до высаживания молодой рассады на постоянное место, удаляем три нижних листка.
Добиться крупных крепких плодов можно, добавляя горсть древесной золы в посадочную лунку.
Высаженную рассаду поливаем йодным раствором. Она будет быстрее расти, саженцы будут крепче и здоровее, будут пышными и зелеными, а плоды потом вырастают сочные и крупные.
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