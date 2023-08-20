Дачный эксперт раскрыл основные хитрости при высаживании томатов, чтобы получить хороший урожай

09:24 2023-08-20

Раскрываем маленькие секреты опытных садоводов для улучшения плодоношения. Объясняем, что делать при высадке томатов.

Для ускоренного появления и созревания плодов томаты надо опрыскивать борной кислотой во время цветения. На 10 л воды добавляем 5 г порошка.

За пару дней до высаживания молодой рассады на постоянное место, удаляем три нижних листка.

Добиться крупных крепких плодов можно, добавляя горсть древесной золы в посадочную лунку.

Высаженную рассаду поливаем йодным раствором. Она будет быстрее расти, саженцы будут крепче и здоровее, будут пышными и зелеными, а плоды потом вырастают сочные и крупные.

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