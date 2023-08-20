Дачник со стажем назвал 5 важных действий по уходу за клубникой в августе

Поливаем клубнику дв раза в неделю, можно под корень или по листьям. На нехватку влаги укажет поникший вид кустов, жухлая листва.
Листья, ослабленные и покрытые пятнами, срезаем, сохраняем только 3-4 здоровых листка, чтобы оздоровить зеленую массу. То же самое делаем с усами, если их не убрали раньше.
Подкормка нужна фосфором и калием. Делаем смесь из суперфосфата (20 г) и аммиачной селитры (10 г).
Можно добавить сульфат аммония (10 г) и хлористый калий (10 г). Все это расход на один метр квадратный.
Обязательно обрабатываем ягодник от вредителей и болезней, делаем профилактические опрыскивания.
В августе можно посадить новые кустики клубники на даче. Делаем это вечером или днем, когда нет солнца.
Высаживаем рассаду с тремя настоящими листиками и развитым корнем. Заранее готовим влажную лунку.
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