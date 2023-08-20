Опытный садовод дал очень полезный совет для тех, кто выращивает клубнику на даче

Собирать клубнику ведрами может любой. Надо лишь правильно ухаживать за ней. Предлагаем секретный рецепт для долгого и богатого плодоношения.

Когда обрежете весной клубнику от плохих листьев, сделайте полив этим составом. Повторите процедуру перед цветением.

Рецепт состава: на десятилитровое ведро воды берем 30 капель йода, чайную ложку борной кислоты, один стакан древесной золы.

Размешиваем, выдерживаем некоторое время, чтобы жидкость настоялась. Потом поливаем под каждое растение по 500 мл. Перед этим хорошенько увлажняем грядки обычной водой.