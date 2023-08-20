Дачный эксперт назвал шесть способов полезного применения нашатырного спирта на даче

Готовим удобрение для растений. На 10 л воды добавляем 2 большие ложки спирта. Расходуем по литру на взрослый куст. Поливать можно каждые две недели.

Помогает это средство бороться с луковой и морковной мухами. На 10 л воды берем большую ложку нашатыря. Поливаем грядки раствором.

Боремся с тлей: на ведро воды добавляем 2 столовые ложки нашатырного спирта, 1 большую ложку шампуня. Опрыскиваем пораженные растения.

Отпугиваем муравьев. На кухне дачного домика нередко заводятся эти противные насекомые. Убрать их можно так: на литр воды обваляем 100 мл нашатыря. Теперь моем этой водой полы и все поверхности в доме. Не забудьте проветрить помещения после уборки.

Избавляемся от медведки. На 10 л воды вносим 10 мл спирта, расходуем по пол литра на куст, поливаем растения, на которые покушается вредитель.

Средство от мошек и комаров на даче делаем так: берем поровну воды и нашатыря, потом протираем этим раствором открытую кожу. Тогда насекомые вас не тронут.