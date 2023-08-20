Выступление пострадавшей в ДТП Лады Дэнс вылилось в грандиозный скандал

Лада Дэнс впервые после лечения от последствий ДТП выступила в Нижнем Новгороде. Концерт состоялся 19 августа, певицу сначала вынесли на руках. Но потом артистка уже лихо отплясывала на сцене. Поклонники, сообщает КП, засомневались, что звезда серьезно покалечилась во время аварии.

Выступление Лады Дэнс бурно обсуждают в соцсетях. Ведь СМИ писали, что артистка после жуткой аварии попала в реанимацию. Сообщалось, что она прикована к постели и у нее на лице разрывы и ушибы.

Директор певицы Сергей Пудовкин 13 августа заявил, что состояние звезды требует «мимической тишины», и ей "нельзя говорить и шевелиться".

Телеведущий Андрей Малахов также недавно показал лежащую в больнице Ладу с перебинтованной головой и опухшим лицом. Буквально через сутки певица лихо запела и сплясала жителям Нижнего Новгорода. В окружении звезды сказали, что звезда выступала под обезболивающим и за кулисами дежурила "скорая".

Однако публика этому не поверила, разразился скандал:

Это как? Чуть ли не при смерти, в тяжелейшем состоянии - и уже концерт. А где рваные раны, которые шили-зашивали?

Поклонники заподозрили, что истории с травмами могли стать пиар-ходом для того, чтобы подогреть интерес к выступлению артистки.