Владимир Машков высказал презрение уехавшим за рубеж коллегам

Российский актер Владимир Машков поддерживает СВО и жителей новых территорий РФ. Он не скрывает своего резкого отношения к коллегам, уехавшим за рубеж и позволяющим себе критиковать родину, сообщает СтарХит.

59-летний актер недавно во главе труппы МХТ посетил Херсонскую область, где московские артисты отыграли гастрольный спектакль. Владимир Львович также стал гостем фестиваля «Таврида АРТ», который проходит в Крыму.

В интервью СМИ Машков высказал слова осуждения в адрес артистов, покинувших страну в трудный для нее период.

Они поменяли полушария головного мозга на другие. У меня для них только одно слово есть— презрение. Я произнес страшное слово. Оно означает не „отвернуться“, а - „смотреть очень внимательно“. Но вовсе не на них, а - туда, где наши любовь и уверенность, — откровенно высказался артист.

Владимир Львович считает, что такое поведение бывших коллег по цеху содействует глобальному развитию тренда отмены русской культуры, и его начали внедрять после начала спецоперации. Он уверен, что это - искусственное явление, и оно не будет уметь успеха.

Многие фанаты разделяют взгляды Машкова. Но его дочь Мария придерживается противоположной позиции. Она уехала в США, откуда жестко критикует и папу, и политику России.