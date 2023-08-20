Владимир Машков высказал презрение уехавшим за рубеж коллегам

Российский актер Владимир Машков поддерживает СВО и жителей новых территорий РФ. Он не скрывает своего резкого отношения к коллегам, уехавшим за рубеж и позволяющим себе критиковать родину, сообщает СтарХит.
59-летний актер недавно во главе труппы МХТ посетил Херсонскую область, где московские артисты отыграли гастрольный спектакль. Владимир Львович также стал гостем фестиваля «Таврида АРТ», который проходит в Крыму.
В интервью СМИ Машков высказал слова осуждения в адрес артистов, покинувших страну в трудный для нее период.
Они поменяли полушария головного мозга на другие. У меня для них только одно слово есть— презрение. Я произнес страшное слово. Оно означает не „отвернуться“, а - „смотреть очень внимательно“.
Но вовсе не на них, а - туда, где наши любовь и уверенность, — откровенно высказался артист.
Владимир Львович считает, что такое поведение бывших коллег по цеху содействует глобальному развитию тренда отмены русской культуры, и его начали внедрять после начала спецоперации. Он уверен, что это - искусственное явление, и оно не будет уметь успеха.
Многие фанаты разделяют взгляды Машкова. Но его дочь Мария придерживается противоположной позиции. Она уехала в США, откуда жестко критикует и папу, и политику России.
До встречи в Гааге, где наших отцов будут судить. Там обнимемся, поплачем. Скажем: «А что мы могли? Нам и 40 лет еще не было, — так недавно шокировала общественность Маша.
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