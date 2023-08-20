В Японии работает «Ресторан ошибочных заказов», который прославился на весь мир

Уникальный эксперимент проводят в Токио. Здесь несколько лет назад открыли ресторан, где посетитель может заказать одно, а получить совсем другое блюдо. Однако на плохой сервис люди не обижаются и не требуют уволить официантов, так как они страдают когнитивными нарушениями.

Автор идеи Широ Огуни рассказал, что такая мысль появилась, когда он работал на ТВ и брал интервью у директора дома престарелых, где поощряют полноценную жизнь пациентов, в том числе - самостоятельные покупки, уборку, приготовление пищи.

В столовой дома престарелых Огуни вместо пельменей подали стейк - как оказалось, пожилые официанты с деменцией перепутали заказ. После окончания телевизионной карьеры Широ вспомнил эту историю. Таким образом родилась идея The Restaurant of Order Mistakes "Ресторана ошибочных заказов".

В этом ресторане никому неизвестно, получит ли он то, что заказал. Здесь трудятся люди с болезнью Альцгеймера, деменцией, прогрессирующим слабоумием. Они периодически забывают, где находятся и что делают. И посетители подсказывают, что те должны принять заказ и принести еду, - рассказал Огуни.

В 2019 году «Ресторан ошибочных заказов» удостоен за свою работу одной из самых престижных наград в рекламном мире - серебряного «Каннского льва».