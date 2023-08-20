МакSим дала первый концерт после лечения от алкогольной зависимости

За здоровьем МакSим ее фанаты в последнее время следят с особым волнением. После того, как певица призналась в алкогольной зависимости и лечении в реабилитационном центре, поклонники новостей о концертах даже и не ждали, сообщает Супер.ру.

Тем большим было впечатление от выступления исполнительницы на Московском урбанистическом форуме. МакSим исполнила лучшие хиты, в том числе - легендарный «Мой рай».

Зрители были в восторге и скандировали имя артистки перед выходом на сцену, громко аплодируя.

Хотя на этом выступлении МакSим держалась лучше, чем на предыдущих выступлениях, где едва стояла на ногах, было видно, что с речью и текстами песен у артистки есть еще некоторые проблемы.

Перфоманс звезды ожидаемо завершился песней «Знаешь ли ты», которой подпевали все собравшиеся в «Лужниках».