Знающий садовод рассказал про особенности разведения декоративного кустарника вейгелы на даче

Роскошная вейгела - настоящий взрыв ярких красок на фоне скучной садовой зелени.
Если обеспечить нормальный уход, кустарник будет цвести два раза в сезон - в мае/июне и в августе/сентябре.
Куст в это время весь покрывается красивыми изящными цветками. Оттенки варьируются от кремово-белого до карминно-красного.
Первое цветение отличается особым шиком, оставляя незабываемое впечатление у тех, кто это видел.
Кусты любят много влаги, рыхлую землю. Вейгела не боится холодных зим и хорошо растет в полутени.
Загущенную крону обязательно надо прореживать ранней весной. Подкормки делаем минеральным комплексным удобрением несколько раз за сезон.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__