Знающий садовод рассказал про особенности разведения декоративного кустарника вейгелы на даче

Роскошная вейгела - настоящий взрыв ярких красок на фоне скучной садовой зелени.

Если обеспечить нормальный уход, кустарник будет цвести два раза в сезон - в мае/июне и в августе/сентябре.

Куст в это время весь покрывается красивыми изящными цветками. Оттенки варьируются от кремово-белого до карминно-красного.

Первое цветение отличается особым шиком, оставляя незабываемое впечатление у тех, кто это видел.

Кусты любят много влаги, рыхлую землю. Вейгела не боится холодных зим и хорошо растет в полутени.

Загущенную крону обязательно надо прореживать ранней весной. Подкормки делаем минеральным комплексным удобрением несколько раз за сезон.