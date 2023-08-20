Что делать, если лопнул бачок омывателя автомобиля: временный выход из ситуации

Это может привести к нежелательному вытеканию стеклоомывающей жидкости, что создает неприятности во время движения. На первый взгляд, решить эту проблему можно только обратившись в автосервис. Но как поступить, если место ремонта далеко?

Существует временный выход из ситуации, который основан на использовании доступных средств, которые могут быть в багажнике вашего автомобиля.

Чтобы справиться с этой проблемой, можно заменить поврежденный бачок омывателя на временную ёмкость, которая легко установится под капотом. Для этой цели подойдет пустая канистра или даже пакет для льда, главное, чтобы он надежно удерживал жидкость.

Действуйте следующим образом: извлеките насос из поврежденного бачка и установите его в выбранную временную ёмкость. Однако важно помнить, что это временное решение, и владелец автомобиля обязан незамедлительно обратиться в автосервис для замены поврежденного бачка.