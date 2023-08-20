В Молдову не пустили всемирно известного музыканта из Боснии и Герцеговины

Всемирно известного музыканта и исполнителя Горана Бреговича, а также его группу не пустили в Молдову. Как сообщает Лента.ру, коллектив и его лидер прилетели, чтобы попасть на фестиваль Gustar.

Музыканта отказались пускать в Молдову, когда он вместе с группой приземлился в международном аэропорту Кишинева.

С сожалением сообщаем, что группа Горана Бреговича не сможет принять участие в запланированном концерте по причинам, которые не зависят от организаторов фестиваля либо артистов, — сообщили организаторы Gustar.

Брегович извинился перед фанатами за то, что не выступит на фестивале. Музыкант заявил, что в следующий раз постарается сделать все возможное, чтобы подобная ситуация не повторилась.

По словам артиста, его не пустили в Молдову без всяких официальных объяснений. Он подчеркнул, что еще никогда не сталкивался с такими трудностями.