6 способов применения хозяйственного мыла в автомобиле: секреты опытных водителей

В этой статье мы расскажем о 6 способах использования хозяйственного мыла в автомобиле и почему оно является незаменимым помощником.
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Мойка кузова и стекол: Растворив небольшой кусок мыла в воде, вы получите эффективное и экономичное средство для мытья кузова. Также хозяйственное мыло помогает убрать загрязнения с стекол.
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Очистка обивки салона: Смешав мыло с водой и немного средства для посуды, вы получите отличное средство для удаления пятен с обивки салона.
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Профилактика запотевания стекол: Натирая стекла мылом и удаляя остатки мягкой тряпкой, можно предотвратить запотевание влажной погодой.
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Смазка дверных механизмов и уплотнителей: Хозяйственное мыло помогает избавиться от скрипов дверных механизмов и смазать уплотнители.
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Закрытие трещин в бензобаке: При необходимости временно заделать трещину в бензобаке, мыло можно смешать с водой до состояния пластилина и нанести на трещину.
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Смазка дверных замков: Мыло обладает смазывающими свойствами, поэтому оно также может быть использовано для смазки дверных замков.
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