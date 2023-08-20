6 способов применения хозяйственного мыла в автомобиле: секреты опытных водителей

В этой статье мы расскажем о 6 способах использования хозяйственного мыла в автомобиле и почему оно является незаменимым помощником.

Мойка кузова и стекол: Растворив небольшой кусок мыла в воде, вы получите эффективное и экономичное средство для мытья кузова. Также хозяйственное мыло помогает убрать загрязнения с стекол.

Очистка обивки салона: Смешав мыло с водой и немного средства для посуды, вы получите отличное средство для удаления пятен с обивки салона.

Профилактика запотевания стекол: Натирая стекла мылом и удаляя остатки мягкой тряпкой, можно предотвратить запотевание влажной погодой.

Смазка дверных механизмов и уплотнителей: Хозяйственное мыло помогает избавиться от скрипов дверных механизмов и смазать уплотнители.

Закрытие трещин в бензобаке: При необходимости временно заделать трещину в бензобаке, мыло можно смешать с водой до состояния пластилина и нанести на трещину.