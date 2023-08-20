5 вещей, которые нужно сделать с автомобилем перед длительным простоем

Эти моменты, когда авто остаётся без движения, назвали "подснежниками". Тем не менее, длительное простояние машины без должной подготовки может повлечь за собой проблемы, которые намного хуже снега. Независимо от того, прячете ли вы свой транспорт в гараже на несколько месяцев или даже год, существует несколько важных шагов, о которых важно знать каждому водителю.
Ситуации могут сложиться разнообразно, и может потребоваться оставить автомобиль на длительное время. Так что же следует сделать, прежде чем оставить свой автомобиль покоиться?
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Помыть машину Перед наступлением весны, когда вам вновь захочется взяться за руль, не заставляйте себя бороться с засохшей грязью. Помыть авто перед его отдыхом - это заботливое решение.
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Заполнить бак Запасной бак нужно заполнить топливом. Это необходимо, чтобы избежать скопления конденсата. Кроме того, перед укрытием машины на длительный срок, рекомендуется проехать небольшое расстояние.
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Извлечь аккумулятор Извлечение аккумулятора и его периодическое подзарядка - это залог того, что к концу периода простоя он не будет разряженным и подготовлен для дальнейшей эксплуатации.
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Поставить машину на стойки Это предосторожность, которая защитит ваши колеса и шины от длительного давления. Помещение автомобиля на подставки помогает избежать долгосрочных повреждений.
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Закрыть выхлопную трубу Важно помнить, чтобы прикрыть выхлопную трубу куском ткани. Таким образом, вы избежите попадания влажного воздуха, что может негативно повлиять на состояние машины в период простоя.
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