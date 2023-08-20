5 вещей, которые нужно сделать с автомобилем перед длительным простоем

Эти моменты, когда авто остаётся без движения, назвали "подснежниками". Тем не менее, длительное простояние машины без должной подготовки может повлечь за собой проблемы, которые намного хуже снега. Независимо от того, прячете ли вы свой транспорт в гараже на несколько месяцев или даже год, существует несколько важных шагов, о которых важно знать каждому водителю.

Ситуации могут сложиться разнообразно, и может потребоваться оставить автомобиль на длительное время. Так что же следует сделать, прежде чем оставить свой автомобиль покоиться?