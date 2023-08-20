3 вещи, которые нельзя делать с новым автомобилем: важные правила для водителей

Подержанные автомобили часто привлекают своей более низкой ценой, тогда как новые машины, хоть и дороже, обещают более надежную работу и минимальные поломки.

Однако новое авто требует особого отношения, особенно в начальный период. Важно помнить об этом всем водителям, в том числе тем, кто ранее предпочитал рынок подержанных машин, но на этот раз решает стать обладателем нового транспортного средства.

В первое время нельзя недооценивать нагрузку на новый автомобиль, иначе можно рисковать сократить его срок службы.

Что следует избегать в период "обкатки" нового автомобиля?

Не разгоняться до высоких скоростей. Избегать излишней нагрузки на машину. Не оставлять автомобиль в состоянии долгого простоя.

Эти правила особенно важны для новых машин, так как они способствуют долгой и надежной эксплуатации.