3 вещи, которые нельзя делать с новым автомобилем: важные правила для водителей

Подержанные автомобили часто привлекают своей более низкой ценой, тогда как новые машины, хоть и дороже, обещают более надежную работу и минимальные поломки.
Однако новое авто требует особого отношения, особенно в начальный период. Важно помнить об этом всем водителям, в том числе тем, кто ранее предпочитал рынок подержанных машин, но на этот раз решает стать обладателем нового транспортного средства.
В первое время нельзя недооценивать нагрузку на новый автомобиль, иначе можно рисковать сократить его срок службы.
Что следует избегать в период "обкатки" нового автомобиля?
- Не разгоняться до высоких скоростей.
- Избегать излишней нагрузки на машину.
- Не оставлять автомобиль в состоянии долгого простоя.
Эти правила особенно важны для новых машин, так как они способствуют долгой и надежной эксплуатации.
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