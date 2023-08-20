Какая вещь должна лежать в каждой машине: эта одежда может спасти жизнь

Проверка состояния стеклоочистителей, освещения, отопления и других систем обязательна.

Однако помимо этого, важно убедиться, что в автомобиле есть определенные неотъемлемые предметы, которые могут стать спасительными в критических ситуациях.

Один из таких неотъемлемых предметов - сигнальный жилет. Эта особая одежда с светоотражающими полосами может оказать не только практическую, но и жизненно важную помощь.

Если вы еще не обзавелись сигнальным жилетом, стоит позаботиться о его наличии. Этот жилет следует хранить в салоне или багажнике вашего автомобиля.

Он станет бесценным в тех ситуациях, когда вам придется остановиться на обочине дороги в темное время суток и выйти из машины.

Например, при неожиданной поломке, когда нужно произвести ремонт. Надев сигнальный жилет, вы будете более заметны для других участников дорожного движения, что повысит вашу безопасность.