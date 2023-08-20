Как подготовить автомобиль к осени: 3 важных действия

Хотя начало сентября может сохранить летнюю теплоту, но уже сейчас следует приступить к важным мерам, чтобы быть готовыми к приходу прохладного времени.
Нет нужды в спешке, но и прокрастинирование также не вариант. Важно ознакомиться с перечнем ключевых действий, которые рекомендуется выполнить до наступления холодов.
Обновление стеклоочистителей
Осень - время частых дождей, и, следовательно, частого использования стеклоочистителей. Этот период - идеальное время для замены старых стеклоочистителей.
Если старые не справляются с задачей, оставляя следы или не обеспечивая чистоту с первого раза, замена на новые - важный шаг.
Проверка осветительных систем
С укорачивающимся световым днем важно убедиться, что автомобильные фары и указатели поворотов функционируют исправно.
Все элементы светотехники должны быть в отличном состоянии. В случае неисправности требуется ремонт или замена.
Проверка работы обогрева и кондиционера
С приближением холодов необходимо убедиться, что система отопления автомобиля функционирует надежно.
Помимо этого, проверка кондиционера также важна. Осенью он может использоваться для предотвращения запотевания стекол в дождливую погоду.
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