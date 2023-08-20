4 вещи, которые автомобилист должен проверять перед каждым запуском мотора

Из-за этой суеты, многие водители устремляются за руль и тут же заводят двигатель, стремясь сэкономить считанные минуты. При этом нередко пренебрегается необходимостью тщательной проверки автомобиля перед каждой поездкой. Этот подход, даже у опытных водителей, может привести к неприятным последствиям. Поэтому перед каждой отправкой, необходимо уделить внимание четырём ключевым аспектам.

Состояние колёс До того как повернуть ключ зажигания, важно удостовериться, что шины в порядке и надуты. Если хотя бы одно колесо выглядит плоским, необходима замена покрышки.

Лакокрасочное покрытие Следует осмотреть лакокрасочное покрытие на наличие повреждений. В случае серьёзных вмятин, возможно, стоит подумать о том, что машина могла столкнуться с другим транспортным средством. В такой ситуации не стоит начинать движение, а лучше обратиться за помощью к правоохранительным органам.

Освещение Проверка состояния фар перед поездкой обязательна. Поврежденные фары могут создать опасную ситуацию на дороге. В случае поломки, требуется замена или ремонт.