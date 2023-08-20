Почему автомобиль не заводится летом: 3 возможные причины

Даже при теплой погоде машина может отказать в запуске, вызывая недоумение. В этом случае, понимание причин становится важным шагом. Некоторые проблемы можно определить самостоятельно, но иногда стоит обратиться к профессионалам, чтобы установить точную причину. Вот три распространенные фактора, влияющие на отказ двигателя:

Проблемы со стартером Если при повороте ключа слышны странные щелчки, вероятно, проблема связана со стартером. Это устройство, отвечающее за вращение коленчатого вала, может выйти из строя, что приводит к невозможности запуска. В данном случае потребуется ремонт или замена стартера.

Неисправность генератора Если ранее были признаки неисправности генератора, такие как постоянный свист или шум, то он может стать причиной проблем с запуском. В данной ситуации, вероятно, потребуется ремонт или замена генератора.